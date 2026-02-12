Tarsus Belediyesi kapı kapı gönül köprüsü kuruyor

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, “Tarsus Belediyesi Her Zaman Yanınızda” projesi kapsamında yurttaşlara doğrudan ulaşmak amacıyla ev ziyaretlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen çalışma, ihtiyaçlara yerinde ve hızlı çözümler sunarak sosyal belediyeciliğin sahadaki karşılığını güçlendiriyor.

Muhtarların yönlendirmeleri ve saha tespitleri doğrultusunda planlanan ziyaretlerde özellikle yaşlı, engelli ve hasta yurttaşa öncelik veriliyor. Yurttaşların kendi yaşam alanlarında gerçekleşen buluşmalar, resmi bir temasın ötesine geçerek samimi ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturuyor.

MEMNUNİYETLE KARŞILANAN BELEDİYE HİZMETİ

Tarsus Belediyesi ekiplerinin evlerine gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren yurttaşlar, “Bizi hatırlamanız çok değerli” ve “İlk kez belediyeden birileri kapımızı çaldı” sözleriyle duygularını paylaşıyor. Ziyaretlerde yalnızca talepler alınmıyor; vatandaşlar dinleniyor, sohbet edilerek güçlü bir gönül bağı kuruluyor.

Ziyaretler sırasında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın selamları iletilirken, yurttaşlar talep ve önerilerini doğrudan aktarma imkânı buluyor. Belediyeye gelmekte zorlanan yurttaşlar için birçok işlem evlerinde başlatılarak kamu hizmetlerine erişim kolaylaştırılıyor. Ekonomik durumu yetersiz olan yurttaşların sosyal yardım başvuruları da yerinde alınarak süreçler hızla başlatılıyor.

EVDE SAĞLIK HİZMETİYLE YERİNDE DESTEK

Proje kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, Engelliler Birimi engelli vatandaşların kayıtlarını alıyor ve mevcut bilgileri güncelleyerek ihtiyaçların daha etkin takip edilmesini sağlıyor. Sağlık kontrollerinin ev ortamında gerçekleştirilmesi ise yurttaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Gerçekleştirilen ev ziyaretleri, sosyal belediyeciliğin yalnızca hizmet sunmakla sınırlı olmadığını; yurttaşın kapısını çalmanın, halini hatırını sormanın ve her koşulda yanında olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Tarsus Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını kararlıkla sürdürüyor.