Tarsus’un turizm vizyonu Elif Hatun Konağı’nda konuşuldu

Programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, TÜRSAB Çukurova BTK Başkanı Dilek Dere, Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Erdal Çeri, MERTİD Başkanı ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MEP Dönem Başkanı Ali Doğan, otel işletmecileri ile şehir dışından gelen turizm acenteleri katıldı.

TARSUS’UN RUHU TURİZMİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

Toplantıda, Tarsus’un sahip olduğu tarihi, gastronomik ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kadim şehrin turizm geleceğine ışık tutan buluşma, 4. Uluslararası Tarsus Festivali’nin sadece bir etkinlik değil; Tarsus’un potansiyelini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtan bir marka haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

'TARSUS, TARİHİ VE KÜLTÜREL BİRİKİMİYLE BİRÇOK ZENGİNLİĞİ İÇİNDE BARINDIRIYOR'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Tarsus son derece kadim bir şehir; tarihi ve kültürel birikimiyle birçok zenginliği içinde barındırıyor. Eğer zincirlerimizden kurtulup, bu bilinçte bir kamuoyu oluşturabilirsek; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, acenteler ve otelciler el ele verirse hem sektöre hem ülke ekonomisine ciddi bir kazanç sağlarız.” ifadelerini kullandı.

'TARSUS’U KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuşmasında Tarsus’un binlerce yıllık tarihine ve güçlü kültürel mirasına vurgu yaparak, “Tarsus’un on bin yıllık tarihiyle el değmemiş güzelliğini koruduğu bu kadim topraklarda güzel hizmetler yapmak için yola çıktık. Sizlerin katkısıyla, güzel ülkemize hem yurt içinde hem yurt dışında katma değeri yüksek bir şehir kazandırmak istiyoruz. Biz bir elin hiçbir şey ifade etmediğini bilen idarecileriz. Türkiye’nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey; birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmadır. Geleceğe dair tüm çalışmalarda bir bütün olarak çaba sarf etme gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.