Taşova Belediye Başkanı Özalp: ‘Gelecek için birlikte çalışacağız’

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Halk Buluşması programında ilçe halkıyla bir araya geldi. Programda, göreve başlandığı günden bu yana hayata geçirilen projeler, tamamlanan çalışmalar ve devam eden yatırımlar, hazırlanan dev ekran sunumu eşliğinde yurttaşlarla paylaşıldı. Özalp, toplantı boyunca yurttaşların soru, öneri ve taleplerini tek tek dinledi. Özalp, “Taşova’mızın daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir geleceğe kavuşması için halkımızla el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.