Tepebaşı Belediyesi’nden çocuklara sosyal destek

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından çocukların güvenli, nitelikli ve modern eğitim olanaklarına erişebilmesi için hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, yeni döneme hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde toplam 183 çocuğun yararlandığı merkezde yeni dönemin öğrencilerini belirlemek için 12 Haziran’da noter huzurunda çekiliş yapılacak. Projenin detaylarına ve önemine ilişkin açıklama yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri’nin sadece temel bir eğitim hizmeti sunmadığını; aynı zamanda çocukları güvenli, eşit ve nitelikli bir geleceğe hazırladığını belirtti. Bu hizmetin önemli bir sosyal belediyecilik modeli olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, çocukların sağlıklı gelişiminin öncelikleri olduğunu ifade etti.

‘HER ÇOCUĞUN NİTELİKLİ EĞİTİME ERİŞEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Belediyecilik anlayışlarının temelinde insana dokunmak ve ailelerin yanında olmak yer aldığını hatırlatan Ataç, “Bizim için çocuklarımızın iyi yetişmesi, kendini özgürce ifade edebilmesi, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi çok önemli. Erken çocukluk dönemi, insan yaşamının en belirleyici dönemlerinden biri. Bu nedenle merkezlerimizde yalnızca eğitim vermiyor; çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, doğayı, toplumu, dayanışmayı ve birlikte yaşamayı öğrendiği bir ortam oluşturuyoruz. Her çocuğun nitelikli eğitime erişebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇEKİLİŞ, 12 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nden faydalanacak çocukların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Çekiliş, 12 Haziran Cuma günü saat 13.00'te Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde yapılacak.