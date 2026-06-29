Tepebaşı Belediyesi üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik üst yapı yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program ve yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda birçok mahallede asfalt, kaldırım ve yol yenileme çalışmaları yapıyor.

GÜVENİLİR ULAŞIM ALANLARI

Kent genelinde planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi ekipleri, mevsim şartlarının elverdiği ölçüde farklı mahallelerde üst yapı eksikliklerini gideriyor. Asfalt serimi, kaldırım düzenlemeleri ve yol yenileme çalışmalarıyla hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım alanı oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi Beşevler mevkisinde de yoğun mesai harcanıyor. Bölgede gerçekleştirilecek asfalt serimi öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve tretuvar imalatlarını yürütüyor.