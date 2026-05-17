Tepebaşı Halk Dansları Topluluğu’ndan 19 Mayıs gösterisi

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, düzenlediği gösteriler ile sahneye çıkmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen gösteri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gösteride Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri ile beğeni topladı. Zeybek, Roman, Karadeniz bölgesi gibi yörelerden halk danslarının başarı ile sergilendiği gösteride, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Öte yandan sahnede yer alan ritim grubu da gösteri yaparak beğeni topladı. İzleyicilerden tam not alan program, alkışlar eşliğinde son buldu.