Tepebaşı’nda ‘18. Pişmiş Toprak Sempozyumu’ için geri sayım başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 2-6 Eylül tarihleri arasında 6’sı yerli, 2’si yabancı toplam 8 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek. Eskişehir’in köklü pişmiş toprak ve kiremit geleneğinden doğan, Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu için geri sayım başladı. İlk kez 2001 yılında düzenlenen sempozyum, aradan geçen yıllarda sanat, bilim ve sektör temsilcilerini aynı zeminde buluşturan, ülkemizin en istikrarlı ve sürdürülebilir organizasyonlarından biri haline geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kentte kurulan kiremit fabrikalarıyla gelişen üretim geleneği, Eskişehir’in ekonomik ve toplumsal belleğinde güçlü izler bıraktı. Tepebaşı Belediyesi de bu tarihsel birikimi sanatla buluşturarak, pişmiş toprağı yalnızca bir yapı malzemesi değil; kentin kimliğini, emeğini ve hafızasını taşıyan bir değer olarak ele alıyor.

6 TÜRK 2 YABANCI SANATÇI BULUNACAK

Yıllar içinde uluslararası niteliği güçlenen sempozyum, farklı ülkelerden sanatçıları, akademisyenleri, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini Eskişehir’de bir araya getiriyor. Gerçekleştirilen uluslararası toplantılar ve bilgi paylaşımıyla sempozyum, Eskişehir’in dünyaya açılan önemli kültür ve sanat kapılarından biri olma özelliğini de sürdürüyor. Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek sempozyumda 6 Türk ve 2 yabancı sanatçı, pişmiş toprağın olanaklarını Eskişehir’de sanatseverlerle buluşturacak. Kentin farklı noktalarında hayat bulan kalıcı eserlerle Tepebaşı’nın açık hava sanat belleğine yeni bir kolektif eser kazandırılacak. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun programı ve içeriğine ilişkin ayrıntıları, 28 Ağustos Cuma günü Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkında düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.