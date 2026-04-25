Tepebaşı’nda afet dayanışması güçleniyor

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, kurumlar arası iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen temaslar, hem teknik kapasitenin artırılması hem de afetlere hazırlık süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

YAPI GÜVENLİĞİ VE RİSK AZALTMA MASAYA YATIRILDI

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yönetimiyle bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede, kentteki mevcut yapı stoğunun durumu, olası afetlere karşı dayanıklılığı ve alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alındı. Toplantının ana gündemini, özellikle Tepebaşı ilçesi sakinlerinin can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar oluşturdu. Bunun yanı sıra Eskişehir genelinde risk azaltma stratejileri, bilimsel ve teknik veriler ışığında değerlendirildi. Görüşmede; afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, arama kurtarma faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve risk azaltma odaklı projelerin yaygınlaştırılması konularında fikir birliğine varıldı. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya konulurken, iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da derinleştirilmesi hedeflendi.