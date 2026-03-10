Tepebaşı’nda dart turnuvasının kazanları belli oldu

Tepebaşı Belediyesi, özel günler dolayısıyla düzenlediği anlamlı etkinliklere devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen dart turnuvası Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında bulunan sergi salonunda gerçekleşti. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 64 kadının katılımı ile 3-9 Mart tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada dereceye giren personel ödüllendirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın ok atışıyla başlayan final müsabakası çekişmeli ve eğlenceli dakikalara sahne oldu.

‘TÜM KADINLARIN ÖZGÜR, EŞİT VE GÜÇLÜ OLMALARINI DİLİYORUM’

Turnuvada, İrem Evgi birinci, İrem Ezgi Demirkol ikinci, Meclis Üyesi Saadet Gökçe Onay üçüncü ve Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye dördüncü oldu. Dereceye giren personelin ödüllerini ise Başkan Ataç takdim etti. Ödül töreninde konuşan Başkan Ataç, “Hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir yarışma oldu. Demek ki böyle sosyalleşemeye ihtiyacımız varmış. Buradan tekrar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Türkiye’deki tüm kadınların özgür, eşit ve güçlü olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.