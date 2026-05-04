Tepebaşı ve Bilecik Belediyelerinden ortak 23 Nisan konseri

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri verdi. Tepebaşı’nın çocuklarına Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Çok Sesli Çocuk Korosu da eşlik etti.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak kardeş şehir Bilecik’te konser verdi. Orkestra şefliğini Serhan Gencer üstlendiği konser, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

SAHNEDE BİRLİKTE YER ALDILAR

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Türk Marşı, Çiçeklerin Valsi, Chamambo ve Caravan eserlerini icra etti. Ardından ise koro şefliğini Derya İnanç’ın yaptığı İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu ve koro şefliğini Saltanat Sadvokassova’nın yaptığı Bilecik Sanat Akademisi Çok Sesli Çocuk Korosu sahne aldı. Orkestra ve koro birlikte Atatürk Çocukları, Atam Sen Rahat Uyu, 23 Nisan Kutlu Olsun, Günaydın Çocuklar, Bugün Bayram, Hayat Bayram Olsa ve Ata’ya Mektup isimli eserlerini seslendirdi. Orkestra ve koro katılımcılardan tam not aldı.

“SANAT İNSANI İYİLEŞTİRİR”

Konser sonunda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Çalışınca her şey oluyor. Bu mini mini çocuklarımız, imkân verilince işte böyle bir noktaya geliyor. Gerçekten bizim yüz akımızsınız. Burada çok büyük bir emek var. Bugün Türkiye’de başka bir belediyede bu ölçekte, bu nitelikte bir çalışma olduğunu zannetmiyorum. Ben Bilecik’te de bunun yapılması konusunda ısrar ediyorum. Bunu mutlaka yapalım istiyorum.

Çünkü bu büyük emek. Sanat, insanı iyileştirir. Bakın, burada çocuklarımız koruma altında. Bunu bütün ülkeye yaymamız lazım. Bu orkestra kırk çocuk ve kırk keman ile kuruldu ve bu hale geldi. Bugün burada çok önemli bir konser verdik. Bu güzel anı Bilecikli dostlarımızla üçüncü kez paylaşıyoruz. Her zaman paylaşacağız, her zaman bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

“İYİ Kİ TEPEBAŞI BELEDİYESİ SANATLA BU KADAR İÇ İÇE”

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise “İyi ki geldiniz. İyi ki çocuklarımızla buluştuk ve böylesine güzel bir sanat ziyafeti yaşadık. İlk çok sesli çocuk korosunu duyduğumuzda ben o dönem belediye başkan vekiliydim. O zaman Başkanımızla birlikte böyle bir projeye başladık ve Bilecik’te ev sahipliği yapmak istediğimizi söyledik. Başkanım da “Ne demek, hemen” dedi. Üç yıl önce gördüğüm çocuklar bugün daha da büyümüş, boylanmış. Kimisini tanıyamıyorum bile. Geçtiğimiz ay tarih belli oldu ve 23 Nisan için bu konseri yapmaya karar verdik. Çünkü artık bu buluşma gelenekselleşmişti.

Kardeş belediye protokolümüzü imzalamıştık ama bizim için kardeş belediyecilik sadece kâğıt üzerinde kalan bir ilişki değil. Samimiyetle söylüyorum, Ahmet Başkanımızın bende emeği çok fazladır. Her zaman destek olmuştur. Orkestrada öylesine güzel, öylesine emek dolu bir ortam var ki… Çocuklar son derece dikkatli. Bizim çocuklarımız böyle bir ortama girdikleri için hem heyecanlı hem de şaşkın. Ama iyi ki buradalar. İyi ki bu birleşme yaşanıyor. İyi ki Tepebaşı Belediyesi sanatla bu kadar iç içe. Benim çocuklarım da artık sanatla iç içe. İyi ki böyle güzel konserler veriyoruz. Atatürk çocuklarına kocaman bir alkış” diye konuştu.