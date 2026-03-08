THM Topluluğu türkülerini kadınlar için söyledi

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel konser ile sahneye çıktı. Kadınlar için seçilen türkülerin seslendirildiği konserde şef Aytaç Karausta’nın yönetimindeki topluluk, koro ve sololar halinde birbirinden güzel eserleri icra etti. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda müziksever katıldı. Konser programında Karausta ve müzisyenler, izleyicilerden tam not aldı ve konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.