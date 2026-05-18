TKB toplantısında Arapgir projesi dikkat çekti

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı Olağan 1. Toplantısı’na katıldı. Toplantıda; kentlerin tarihi, kültürel ve mimari mirasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, yerel yönetimlerin kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasındaki sorumlulukları değerlendirildi. “Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği” projesi kapsamında 49 ilde hazırlanan 136 proje arasında yer alan ve tamamlanan 52 proje içerisinde bulunan Kulubeyoğlu Konağı projesi, dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı. Arapgir’in genç nüfus potansiyeli göz önünde bulundurularak hazırlanan proje kapsamında, gençlerin talepleri doğrultusunda Kulubeyoğlu Konağı’nın gençlik odaklı kamusal bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedeflendi. Tarihi dokunun korunarak sosyal yaşamla bütünleştirildiği proje, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunarken gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine de destek sağlayacak.