Toroslar Belediyesi’nden evlere uzanan sosyal destek

Toroslar Belediyesi, yaşama geçirdiği Kişisel Bakım Hizmeti ile ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, istekler doğrultusunda ev ziyaretleri gerçekleştirerek kişisel bakım hizmetlerini yurttaşların kendi evlerinde sunuyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında; özel gereksinimli, yaş almış ve günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan yurttaşlara evlerinde berberlik ve kuaförlük hizmeti veriliyor.

KARAKOÇ AİLESİ’NİN EVİNDE DAYANIŞMA VE SEVGİ

Bu kapsamda bugün, Turgut Türkalp Mahallesi’nde yaşayan Döndü Karakoç (75) ve Bekir Karakoç (80) ziyaret edildi. Yüzde 91 engelli, şeker ve tansiyon hastası Döndü Karakoç ile; yüzde 90 engelli, şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan Bekir Karakoç’a evlerinde kişisel bakım hizmeti sunuldu. Yıllardır yaşamın yükünü birlikte omuzlayan Karakoç çifti; güler yüzleri, samimi sohbetleri ve içten halleriyle ziyaretin en sıcak anlarına imza attı.

‘TOROSLAR’DA DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ’

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, proje hakkında yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliği merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Kişisel Bakım Hizmetimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor, onların ihtiyaçlarını yerinde karşılıyoruz. Toroslar’da dayanışmayı büyütmeye, kimseyi geride bırakmamaya kararlıyız” dedi.