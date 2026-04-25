Toroslar Belediyesi üretimi destekleyen hizmetlere devam ediyor

Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek hem ekiplerden bilgi aldı hem de yurttaşlarla bir araya geldi. Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Başkan Yıldız, üreticilerin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Yıldız, daha önce mahalle ziyaretlerinde verdikleri sözleri anımsatarak, “Kış aylarında kırsal mahallelerimizde yaptığımız ziyaretlerde, havaların düzelmesiyle birlikte bahçe yollarını onaracağımızı ifade etmiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz sahada, yollarımızı tek tek elden geçiriyor. Bu yıl kış oldukça sert geçti ve yollarımız ciddi şekilde yıprandı. Ancak vatandaşlarımızın bahçelerinde çalışmaya başlaması gerekiyor. Bu nedenle hava şartlarını da göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza başladık.

Şu anda Doruklu Mahallemizdeyiz. Aynı anda ekiplerimiz Çelebili ve Yeniköy Mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde tüm kırsal mahallelerimizdeki bahçe yollarını kullanılabilir hale getirmek. Vatandaşlarımız bahçelerine rahatlıkla ulaşabilsin, ilaçlama ve bakım gibi işlerini aksatmadan yapabilsin istiyoruz. Hasat dönemine gelindiğinde ise bu yollar daha da önemli hale geliyor. O süreçte tüccarların, araçların rahat ulaşım sağlayabilmesi için ikinci bir bakım çalışması daha yapacağız” dedi.

Doruklu Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yağışlar sonrası yollarımız ciddi anlamda zarar görmüştü. Şu an ekipler tarafından yenileniyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Aydın Güler ise, “Bahçelerimize ulaşmakta zorlanıyorduk. Şimdi yeniden rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.