Toroslar’da 19 Mayıs Doğa Yürüyüşü coşkuyla yapıldı

Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sinap’tan tarihi Gözne Kalesi’ne uzanan bir doğa yürüyüşü düzenledi. Toroslar’ın eşsiz doğal güzellikleri arasında yapılan etkinlik, bayram coşkusunu spor, tarih ve dayanışmayla buluşturdu. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın öncülüğünde düzenlenen doğa yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde kent merkezinin farklı noktalarından kaldırılan ücretsiz servislerle Gözne Mahallesi’ne gelen yurttaşlar, Sinap Mevkii’nden başlayarak tarihi Gözne Kalesi’ne uzanan yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yürüdü. Her yaştan yurttaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

‘KALE ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ’

Yıldız, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımının 1. Lig’e yükselen şampiyon sporcuları ve kentin dört bir yanından yürüyüşe katılan yurttaşlar, Toroslar’ın yeşil doğasında yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi. Güzergah boyunca katılımcılara su dağıtılırken, yürüyüşün sona erdiği tarihi Gözne Kalesi’nde vatandaşlara sıkma, ayran ve çay ikram edildi. Sporseverler, kale önünde davul ve zurna eşliğinde karşılanırken, 19 Mayıs ruhunu yansıtan marşlar da hep bir ağızdan söylendi. Aynı zamanda yürüyüşe katılan vatandaşlar halaylar da çekerek anın tadını çıkardı. Kale önünde açılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ise 19 Mayıs ruhunu zirveye taşıdı.

‘6 YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Yıldız, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada 19 Mayıs’ın taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti. Yıldız, “19 Mayıs coşkusuyla doğada yürüyoruz mottosuyla başlattığımız yürüyüşümüzü Gözne Kalesi’nde tamamladık. Kale, 300 yıllık bir tarihe sahip önemli bir alan. Toroslarımızın farklı bölgelerinde de hem tarihi hem doğal güzellikleri olan çok kıymetli yerlerimiz var. Biz de bu güzelliklerin ortaya çıkarılması ve halkımıza tanıtılması için bu yıl toplam 6 yürüyüş gerçekleştireceğiz. İlkini burada başlattık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu bayramın anısına biz de bugün Gözne Kalesi’ne yürüdük. Bundan sonra da Toroslarımızın farklı mahallelerinde bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Yürüyüşümüze katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, bundan sonraki yürüyüşlerimize de şimdiden davet ediyorum” dedi.