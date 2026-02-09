Toroslar’da metruk yapılar yıkılıyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde uzun süredir kullanılmayan, çevre ve insan güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıları yıkarak hem kent estetiğini iyileştiriyor hem de mahalle sakinlerinin güvenliğini artırıyor.

Zamanla görüntü kirliliğine neden olan ve kontrolsüz kullanım nedeniyle sosyal sorunlara zemin hazırlayan metruk binalar, belediye tarafından yürütülen yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 3 metruk binanın yıkımını iş makineleriyle gerçekleştirdi. Yıkım çalışmaları öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasının önüne geçildi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, kullanım ömrünü tamamlamış ve kent estetiğini olumsuz etkileyen metruk yapıların yalnızca fiziki bir sorun olmadığını vurguladı. Bu tür yapıların zamanla amacı dışında kullanılabildiğine dikkat çeken Başkan Yıldız, metruk binaların sosyal açıdan da ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yıldız, “İlçemizin güvenliği ve estetik görünümü bizim için son derece önemli. Uzun süredir kullanılmayan metruk yapılar, ne yazık ki zamanla yasaklı madde ve alkol bağımlılarının yuvası haline gelebiliyor. Bu durum hem çevrede yaşayan vatandaşlarımız için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor hem de mahallelerimizin sosyal dokusuna zarar veriyor” diye konuştu.

Gelen talepler ve saha tespitleri doğrultusunda metruk yapıların yıkım işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Yıldız, daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Toroslar için bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.