Trabzon Beşikdüzü Belediyesi’nden emeklilere yeni sosyal mekân

Modern ve konforlu yapısıyla emeklilerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan Emekli Evi, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Beşikdüzü Belediye Başkanı B. Cahit Erdem, mekânın emekli yurttaşların ikinci adresi olacağını vurguladı.

Haftanın belirli günlerinde kadınlara özel çeşitli etkinlik ve aktivitelerin de gerçekleştirileceğini belirten Başkan Erdem, Emekli Evi’nin yalnızca bir dinlenme alanı değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğlenceli buluşmaların merkezi olacağını ifade etti.

Beşikdüzü Belediyesi, tüm Trabzonlu emeklileri bu yeni sosyal mekâna davet etti.