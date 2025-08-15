Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzon Beşikdüzü Belediyesi’nden emeklilere yeni sosyal mekân

Trabzon Beşikdüzü Belediyesi’nden emeklilere yeni sosyal mekân

15.08.2025 13:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Trabzon Beşikdüzü Belediyesi’nden emeklilere yeni sosyal mekân

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Emekli Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programında vatandaşlara ücretsiz çorba ve çay ikramı yapıldı.

Modern ve konforlu yapısıyla emeklilerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan Emekli Evi, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Beşikdüzü Belediye Başkanı B. Cahit Erdem, mekânın emekli yurttaşların ikinci adresi olacağını vurguladı.

Haftanın belirli günlerinde kadınlara özel çeşitli etkinlik ve aktivitelerin de gerçekleştirileceğini belirten Başkan Erdem, Emekli Evi’nin yalnızca bir dinlenme alanı değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğlenceli buluşmaların merkezi olacağını ifade etti.

Beşikdüzü Belediyesi, tüm Trabzonlu emeklileri bu yeni sosyal mekâna davet etti.

İlgili Konular: #trabzon #Emekli #Beşikdüzü Belediyesi