Trabzon'da Hayvanları Koruma Birliği kuruluyor

Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ve Belediye Meclis Üyesi Sibel Alemdaroğlu 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında ilçede bulunan Küçük Dostlar Kliniği'ni ziyaret etti.

İskender klinik önünde görevlilerle birlikte yaptığı açıklamada, “Biz hayvanları karşılıksız olarak seviyoruz. Çünkü onlar yaşadığımız dünyanın çok önemli bir parçası. Onlar bu dünyada aynı insanlar gibi yaşam hakkına sahipler” dedi.

İskender, Dostlar Kliniği'ne ilave bir bina yapıldığını açıklarken, “5 dönümlük 200-300 kapasiteli belki de daha fazla kapasiteli bir doğal yaşam alanı oluşturacağız. Devamında Hayvanları Koruma Birliği kuruluyor Trabzon'da. Birçok ilçenin ve Büyükşehir Belediyesi'nin katıldığı bu çalışmalar içinde ilk encümen kararını alan ilçe Trabzon Ortahisar Belediyesi. Alınan kararlar sonucunda Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır ve kuruluş aşamasındadır. Bu çalışmalarımızı Sibel Alemdaroğlu yürütecek” ifadelerini kullandı.

İskender, ayrıca kurulan fabrika sayesinde sokak hayvanları için mama üretim gerçekleştirdiklerini belirtirken 444-61-44 numaralı telefona hayvanlarla ilgili isteklerin bildirilebileceğini açıkladı.

Ortahisar'ın sahiplendirme oranlarında ülkenin en başarılı ilçelerinden biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.