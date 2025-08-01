Trabzon Ortahisar’da tarihi yapılar için yeni dönem

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruma hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kaya’nın seçim vaatleri arasında yer alan “Bina Kültürü” projesi kapsamında, şehirdeki bina cephelerinin estetik ve mimari uyumunu sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Projenin ilk adımı olarak Gazipaşa Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Kaya, bölgede yer alan tarihi evler ve Tavanlı Camii’nin yanındaki tarihi mezarlığı yerinde değerlendirdi. İncelemelere, başkan yardımcıları Cüneyt Zorlu ve Celal Akaç’ın yanı sıra Bizim Neslin Uşakları Derneği Kurucu Başkanı Safa Bayar Yavuz, Mimar Mukaddes Ataman ve Jeofizik Mühendisi Ali Kemal Ataman da katıldı.

‘ŞEHİR KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ’

Trabzon evlerinin şehrin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Kaya, bu yapıların restorasyonu, bakımı ve temizliği için kapsamlı bir çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Özellikle Gazipaşa, Ortahisar, Bahçecik, Çarşı ve Gülbaharhatun mahallelerinde tarihi yapıların korunması için ilgili kurumlarla iş birliği yapılacağını söyledi. Kaya, “Ağaç ve taşın uyumuyla inşa edilen bu üç katlı geleneksel evleri restore ederek şehrimizin siluetini güzelleştirmek istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Şehrin geçmişine, kültürüne ve mirasına sahip çıkmak en büyük görevimiz” diye konuştu.