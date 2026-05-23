Tüm Yerel-Sen’de yeni yönetim göreve başladı

Tüm Yerel-Sen 5. Dönem Genel Kurulu’nu 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Kamu-İş’e bağlı sendikalar, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla tamamlanan genel kurulda; sendikanın yeni dönem Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile Üst Kurul Delegeleri seçildi.

​YENİ YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

​Genel kurulun ardından toplanan Merkez Yönetim Kurulu, yeni döneme yön verecek görev dağılımını resmi olarak netleştirdi. Yapılan planlamaya göre yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

​Genel Başkan: Sezgin Sevinç

​Genel Sekreter: Ergül Gülmez

​Genel Mali Sekreter: Sinan Küçükyılmaz

​Genel Örgütlenme Sekreter: Esma Durmaz

​Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri: Özkan Karakaya

​Genel Eğitim, Basın ve Yayın Sekreteri: Serhat Ekinci

​Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri: Devrim Onur Erdağ

‘EMEĞİN EN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK’

Yeni seçilen MYK'nin yaptığı ilk toplantı sonrası genel başkanlığa seçilen Sezgin Sevinç, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Demokratik bir olgunlukla süreci tamamladıklarını belirten Sevinç, şunları kaydetti:

​“Bizlere yakışan, tam bir demokrasi şöleni niteliğinde bir genel kurul süreci gerçekleştirdik. Geçmiş dönemlerde Tüm Yerel-Sen’in büyümesi, gelişmesi ve hak mücadelesi için emek veren başta önceki Genel Başkanımız Mücahit Dede olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra da aldığımız bu bayrağı daha da yukarı taşıyacak; hep birlikte Tüm Yerel-Sen’imizi yerel yönetim çalışanlarının en gür sesi ve sarsılmaz mücadele adresi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”