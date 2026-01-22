Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk bayrağına saldırıya Keçiören Belediyesi’nden tepki: Hizmet araçlarından Türk bayraklı konvoy

22.01.2026 15:36:00
Cumhuriyet/Ankara
Keçiören Belediyesi Türk bayrağına yapılan saldırıyı protesto etti. Belediyenin hizmet araçları Türk bayraklarıyla donatıldı ve ilçe genelinde konvoy düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Belediye hizmet araçları Türk bayraklarıyla donatılarak ilçe genelinde konvoy düzenlendi.

Cadde ve sokaklarda oluşturulan konvoyda, belediyeye ait araçlar şanlı Türk bayrağıyla ilerlerken yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. Yapılan konvoyla Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğu ve bu değere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi.

“DALGALANDIĞIN YERDE NE KORKU, NE KEDER!”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, “Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder.” notunu düştü. Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

