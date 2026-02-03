Türkiye Belediyeler Birliği'nden Menderes Belediyesi'ne ekskavatör hibesi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Çiçek'in ilk durağı İller Bankası oldu. Başvurulan kredi için İller Bankası Genel Müdürü Eyüp Karahan ile görüşen Çiçek ardından vergi borçlarının mahsuplaştırılmasıyla ilgili Gelir Idaresi Başkanlığı Tahsilat Daire Başkanı Zekayi Çengel ile bir araya geldi.

Çiçek'in son durağı Türkiye Belediyeler Birliği oldu. Hibe araçlarla ilgili Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız ile görüşme gerçekleştiren Çiçek, bir iş makinesinin belediyeye kazandırılmasıyla ilgili anlaşmaya vardı.

‘’MENDERES İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM’’

Gerçekleşen görüşmelerin önemine değinen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemize katkı sunacak hizmetlerimizi etkin ve verimli şekilde gerçekleştirebilmek adına Ankara'da gerçekleştirdiğimiz mesaimiz çok olumlu geçti. Görüşmelerimizin özetine bakıldığında; İller Bankası'ndan çekeceğimiz krediyle alakalı süreç hızla devam ediyor.

Vergi borçlarımızla alakalı mahsuplaşmada da sona geldik. En kısa sürede mahsuplaşmayı tamamlayıp kredimizi çekmiş olacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'nden de araç filomuza bir adet ekskavatörü dahil ediyoruz. İlçemiz adına canla başla çalışırken bu çalışmalarımıza katkı sunacak adımları atmaya süratle devam edeceğiz" dedi.