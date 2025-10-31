Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yaşı Gazipaşa’da coşku ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gazipaşa'da 28 Ekim Salı günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Serkan Özkurt, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı çelenk sunma ve kutlama programının ardından, 29 Ekim kutlama programı Çarşamba günü saat 10.00’da uzun yıllar sonra ilk kez Gazipaşa Şehir Stadyumu'nda yapıldı. Akşam kutlamaları ise saat 19.00’da fener alayı yürüyüşü ile başladı.

CUMHURİYET MEŞALELERİ FENER ALAYINDA YANDI

Cumhuriyet meşalelerinin yandığı saat 19.00’da Pazarcı Mahallesi Ulu Hendek girişinden başlayan, Fener Alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Fener alayı yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayı yürüyüşünün bitmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’de Güliz Ayla konseri ile Gazipaşalılar Cumhuriyet coşkusunu ikiye katlayarak yaşadı.

Gazipaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konsere katılan Belediye Başkan Vekili Serkan Özkurt tüm Gazipaşalıların bayramını kutlayarak Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın selamlarını iletti. Başkan Vekili Özkurt, “Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyan ilçemizin Cumhuriyet Meydanı'nda, aynı heyecanla bir arada olmak, gerçekten bizim için çok büyük bir gurur. Katılımlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı hepimize kutlu ve mutlu olsun” dedi.