Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 28 yıl sonra yeniden Mamak'ta

Mamak Belediyesi, çeyrek asırlık bir aradan sonra Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne yeniden kapılarını açtı. Kadın emeğine ve sinemaya sunduğu güçlü vizyoner katkılarla festivalin ilçeye dönmesini sağlayan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, anlamlı gala gecesinde plaketle onurlandırıldı.

Kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle projeler üreten Mamak Belediyesi, çok anlamlı bir geri dönüşe imza attı. Sinemada kadın emeğini görünür kılmayı amaçlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in kararlı desteğiyle tam 28 yıl aradan sonra yeniden Mamaklı sanatseverlerle buluştu. Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde gerçekleştirilen görkemli gala programında, festivalin ilçeyle yeniden kucaklaşmasına sunduğu katkılardan dolayı Başkan Veli Gündüz Şahin’e, ünlü sanatçı Bingöl Elmas tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

"YENİDEN YAŞATMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ"

Mamak'ın köklü kültürel geçmişine sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, açılış konuşmasında bu organizasyonun ilçe için taşıdığı tarihsel öneme dikkat çekti. Festivalin ilk yıllarında Türközü Açık Hava Sineması’nda yapılan etkinlikleri hatırlatan Başkan Şahin, "Bu değerli mirası yeniden yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Yerel yönetim olarak kadınların sanatsal üretimlerde daha fazla yer almasını desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Musiki Muallim Mektebi’nde devam eden festival programı kapsamında, usta sanatçı Emel Göksu’nun başrolünde yer aldığı “Koridor” filmi gösterildi ve ardından yoğun katılımlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Kadın sinemasının güçlü anlatılarını Mamak halkıyla buluşturan bu anlamlı festival, yönetmen Bingöl Elmas’ın “Yeni Han” filminin gösterimi ve söyleşisiyle Mamak’taki yolculuğunu gururla tamamlayacak.