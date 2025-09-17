Ürgüp Belediyesi ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle minik kalplere dokunuyor

Ürgüp Belediyesi tarafından 2025 yılı Mayıs ayında başlatılan “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında, ilçede dünyaya gelen her yeni bebeğe özel olarak hazırlanan hediye paketleri ailelerine ulaştırılmaya devam ediyor. Toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü desteklemeyi amaçlayan bu anlamlı proje ile, ailelerin mutluluğuna ortak olunuyor ve bebeklerin ilk ihtiyaçları karşılanıyor. Geçen 6 aylık süreçte, Ürgüp’te dünyaya gelen 19’u erkek, 16’sı kız olmak üzere toplam 35 bebeğe “Hoş geldin Bebek” paketleri ulaştırılarak ailelerine destek sağlandı. Ürgüp Belediyesi yetkilileri, projenin sadece bir hediye uygulaması olmadığını; aynı zamanda ailelerle gönül bağı kurmayı ve bu özel anlarında yanlarında olmayı hedeflediklerini belirtti. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, “Yeni bir hayatın başlangıcına eşlik etmek, ailelerin mutluluğunu paylaşmak bizim için çok kıymetli. 'Hoş geldin Bebek' projemizle bu özel anlara küçük ama anlamlı bir dokunuş yapmak istiyoruz. Tüm yavrularımıza sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir ömür diliyoruz” dedi.