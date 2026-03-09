Ürgüp Kitap Fuarı’nda söyleşi ve imza gününe yoğun ilgi

Ürgüp’te düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü etkinliği, kitapseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet Kitapları standında düzenlenen etkinliğe gazeteci ve yazar Mustafa Balbay, Ürgüp önceki dönem belediye başkanlarından Bekir Ödemiş ile gazeteci-yazar Güven Baykan katıldı. Etkinlik boyunca yurttaşlar yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatma ve sohbet etme fırsatı buldu. Söyleşi bölümünde Mustafa Balbay ve Güven Baykan tarafından güncel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ürgüp Kitap Fuarı’nın önemli etkinliklerinden biri olan söyleşi ve imza günü, okurların yoğun ilgisiyle karşılandı. Program sonunda vatandaşlar, yazarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliğin anısını ölümsüzleştirdi. Kültürel etkinliklerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğine dikkat çeken katılımcılar, kitap fuarlarının okuma kültürünün gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ürgüp Kitap Fuarı’nda gerçekleşen imza gününün ziyaretçileri arasında Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de yer aldı.