Ürgüp’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Fener Alayı ve Yüksek Sadakat Konseri

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri saat 15.00’te Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası konseri ile başladı. Ürgüplüler, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde klasik müzik eşliğinde Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı.

Akşam saatlerinde ise fener alayı yürüyüşü için binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Tesan Fen Lisesi Bando Ekibinin ritimleri eşliğinde yurttaşlar, ellerindeki Türk bayrakları, fenerler ve meşalelerle Güllüce Caddesi’nden Atatürk Bulvarı güzergâhında yürüyüş gerçekleştirdi.

Fener alayının ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarını Ürgüplüler için seslendirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 102. yılına ulaşmanın mutluluğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatan bir şehir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük bayramda bir araya gelen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”