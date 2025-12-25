Ürgüp’te şehiriçi dolmuş ve servis araçlarına kapsamlı denetim

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile koordineli olarak; yurttaşların güvenli, konforlu ve memnuniyet odaklı bir ulaşım hizmeti alabilmesini sağlamak amacıyla şehir içi dolmuşlar ve servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde; sürücülerin çalışma ruhsatları ve kimlik belgeleri, araçların temizlik, hijyen ve teknik yeterlilik durumları detaylı şekilde incelendi. Ayrıca fiyat tarifelerine uyum, belirlenen güzergâhlara riayet edilip edilmediği, durak dışı yolcu alımı ile emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar titizlikle kontrol edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği, huzuru ve memnuniyetinin öncelikli hedef olduğu vurgulanarak, şehir içi ulaşımda kalite ve güvenliğin artırılması amacıyla denetimlerin düzenli ve aralıksız şekilde sürdürüleceği ifade edildi.