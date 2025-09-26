Cumhuriyet yazarları Uşak'ta

Uşak, sonbahara kültür ve edebiyatla merhaba diyor. Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, bugün kapılarını açtı. 5 Ekim 2025’e kadar 10 gün boyunca SSK Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek fuarda, 100’e yakın yayınevi, binlerce kitap ve yazarların söyleşi ile imza günleri Uşaklılarla buluşacak. Fuarda çok sayıda yayınevi stand açarken, tüm kitaplarda özel indirimler ziyaretçilere sunulacak. Edebiyat dünyasının tanınmış yazarları imza günlerinde okurlarıyla buluşacak. Her yaş grubuna hitap eden fuarda, Uşak halkı ve çevre illerden gelecek edebiyat tutkunlarına açık olacak. Ücretsiz düzenlenen fuar, hem çocuklara hem de yetişkinlere kitap sevgisini aşılamayı hedefliyor.

KÜLTÜR DOLU GÜNLER UŞAK’I BEKLİYOR

Belediye yetkilileri, fuarın Uşak’ın kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak tüm vatandaşları bu kültür şölenine davet etti. Cumhuriyet Kitap yazarları imza programı ise şöyle:

Yarın / Saat:14.00.....Mustafa BALBAY

Yarın / Saat:15.00.....Erdal ATICI, Yüksel IŞIK

28 Eylül 2025 Pazar / Saat:15:00…..A.Celal BİNZET, Güven BAYKAN, Işık KANSU

01 Ekim 2025 Çarşamba / Saat:15.00.....Mina TANSEL, Ülkün TANSEL

02 Ekim 2025 Perşembe / Saat:11.00…..Mina TANSEL, Ülkün TANSEL

05 Ekim 2025 Pazar / Saat:15.00……..Alper AKÇAM