Üsküdar'da iki 'Emekliler Lokali' hizmete açıldı

Emeklilere yönelik sosyal destek projelerini sürdüren Üsküdar Belediyesi, iki 'Emekliler Lokali'nin açılışını yaptı. Mimar Sinan ve Burhaniye mahallelerinde eş zamanlı olarak kapılarını açan lokallerin açılış törenine, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, gazeteciler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emeklilerin keyifli ve verimli zaman geçirebileceği şekilde tasarlanan lokallerde; oturma alanları, sohbet köşeleri, büyük ekranlı sinema alanı, sağlık danışmanları için mini bir bölüm, kütüphane ve okuma alanı, ikram servisi yer alıyor. Günlük planlanan etkinliklerle emekliler lokali, kültürel ve sosyal açıdan aktif bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

"EMEKLİ KOMŞULARIMIZIN HAYATINA DOKUNAN PROJELER ÜRETME GAYRETİNDEYİZ"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, emeklilere yönelik çalışmalara dikkat çekerek "Üsküdar bölgesi emekliler nüfusunun da yoğun olduğu bir ilçe, biz de bunun farkında olarak emekli komşularımızın hayatına dokunan projeler üretme gayretindeyiz. Zorlu ekonomik şartlar her kesimi olduğu gibi emeklilerimizi de etkiliyor. Bu dertler altında bizler belediye olarak kendi imkanlarımızca nasıl verimli çözümler üretebiliriz onun peşindeyiz" dedi.

"SADECE BELEDİYENİN ÇAY, KAHVE VE KEK İKRAM ETTİĞİ YERLER DEĞİL"

Emeklilerle kurulan bağın ve iletişimin önemini vurgulayan Dedetaş, "Emekliler Lokali'ni bir anlamda belediye ile buluşma noktası olarak da değerlendirmek istiyoruz, çünkü Üsküdar büyük bir ilçe, olabildiğince sokaktayız ekip olarak belediye başkanı olarak ben de ama bu buluşma noktalarını artırmanın da faydaları olacağını düşünüyorum. Çünkü en güzel çözümler o dertleri yaşayanlardan çıkıyor ve biz karar alıcılar olarak derdi yaşayanların derdine çözüm önerilerini dinlemek zorundayız. Biz dinleyerek ve birlikte ortak aklı üreterek çözüm bulmayı hedeflediğimizi söylemek istiyorum. Emekliler Lokali sadece belediyenin çay, kahve ve kek ikram ettiği yerler değil. İçeriyi biraz genişlettik, sizlerin sosyal hayata katılımını artırmak için bir takım faaliyetler ve fonksiyonlar da ekledik. Gün gün programlar planlıyoruz, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşama giden yolda sizlere destek olmayı hedefliyoruz emekliler lokallerimizle" diye konuştu.

"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEK TEMEL GÖREVLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR"

Sağlık, kültür ve sosyal faaliyetlere dair detayları da paylaşan Dedetaş, "Uzman ekiplerimiz tarafından sağlık ve psikolojik danışmanlık desteği alabileceğiniz, hafif egzersizler yapabileceğiniz tansiyon, şeker ölçümleri gibi hizmetlerden de yararlanabileceğiniz diyetisyenlerimizle daha sağlıklı bir hayatın yollarına dair fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bazı etkinlikler de planladık. Ayrıca, film ve belgesel gösterimleri, müzik dinletileri olacak, el sanatları gibi pek çok etkinliğe de beraberce katılabileceksiniz. Satranç ve zeka oyunları ile sosyalleşirken kültürel gezilerle sosyal bağları da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıllarca alın teri döküp onurlu bir hayat kurmuş emeklilerimizi desteklemek her zaman temel görevlerimiz arasında yer alıyor. Huzurlu bir toplum için gençlerin umutlu, yaşlıların mutlu olduğu bir toplum gerekiyor. Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde Üsküdar’lıların hayatını kolaylaştıracak, emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya da sürdüreceğimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılarla birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştiren Dedetaş, emeklilerle sohbet ederek vakit geçirdi. Başkan Dedetaş, vatandaşların taleplerini de dinledi.