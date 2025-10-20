Yenişehir Belediyesi 2. Akdeniz Bienali’ne ev sahipliği yapıyor

Yenişehir Belediyesi, Akdeniz’in zengin kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturan 2. Akdeniz Bienali’ne ev sahipliği yapıyor.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (Çukurova Çağdaş) tarafından “Akdeniz! Akdeniz! / Mare Nostrum!” temasıyla düzenlenen bienal, 15 Ekim – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Mersin, Adana ve Hatay illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Bienal kapsamında Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi de sergi mekânı olarak belirlendi. Galerideki serginin açılışı, Yenişehir Belediye Başkanvekili Çağdaş Dutlu, ünlü ressam Ahmet Yeşil, Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, küratörler Prof. Dr. Tansel Türkdoğan (Genel Direktör ve Koordinatör) ile Orçun Çadırcı, çok sayıda sanatçı ve sanatseverin katılımıyla yapıldı.

2020 yılında Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan ve bugüne kadar onlarca sergiye ev sahipliği yapan Ahmet Yeşil Sanat Galerisi, kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Galeri, bu yılki bienal kapsamında da uluslararası sanatçılara kapılarını açarak, Akdeniz’in çağdaş sanatla harmanlanan kültürel zenginliğini izleyiciyle buluşturuyor.

İngiltere’den İtalya’ya, İran’dan Yunanistan’a, Bulgaristan’dan Hollanda ve İspanya’ya kadar geniş bir coğrafyadan 69 sanatçının katıldığı bienal, Mersin, Adana ve Hatay’da dokuz farklı salonda sanatseverlere kapılarını açıyor. Bienal, sadece sergilerle sınırlı kalmayarak söyleşiler, paneller ve kültürel etkinliklerle bölgedeki kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yıl ayrıca 7–9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında çağdaş sanat ve kültür alanında ortak etkinlikler de düzenlenecek.