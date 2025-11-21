Yenişehir Belediyesi arı merası kuran Türkiye’deki ilk belediye oldu

Yenişehir Belediyesi başlatılan ve uzun süredir hazırlıkları yapılan Manavşa Arı Merası ve Ekolojik Tarım Havzası Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında ilk etapta 5 bin adet bitki toprakla buluştu ve arıcılık için gerekli altyapı oluşturuldu. Üretilen ilk balların ardından Yenişehir Belediyesi, projenin lansmanını gerçekleştirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediyenin tarımsal destekleri ve proje ilgili katılımcılara bilgi verdi. Konuşmasının başında üretimin önemine vurgu yapan Başkan Özyiğit, toplumların gıda güvencesinin güçlü bir ekonomik yapıdan geçtiğini ifade etti. “Toprağı işleyen her çiftçi aslında bir ülkenin geleceğini işliyordur” diyen Özyiğit, kırsal kalkınmanın sosyal yaşamı güçlendirmek, üreticiyi emeğinin karşılığıyla buluşturmak ve doğayla uyumlu bir yaşamı yeniden inşa etmek olduğunu belirtti. Manavşa Arı Merası ve Ekolojik Tarım Havzası Projesi'nin de bu anlayışla hayata geçtiğini söyleyen Özyiğit, Torosların eteklerinde kurulacak üretim modelinin arılar için güvenli bir yaşam koridoru oluşturacağını, endemik ve aromatik bitkileri yeniden canlandıracağını kaydetti.

‘TARIMSAL KALKINMA RASTLANTILARA BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ’

Kooperatifleşmenin önemine değinen Başkan Özyiğit, 2020 Ocak ayında kurulan Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bu vizyonun temel yapı taşlarından biri olduğunu anımsattı. Kooperatifle amaçlarının üreticiyi güçlendirmek, bilgiyi tarlaya taşımak ve ürünleri markalaştırmak olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Karahacılı’nın nar ekşisini, Çavak’ın portakal reçelini, Değirmençay’ın zeytinyağını markalaştırarak tüketiciyle buluşturduk” dedi.

‘ZİRAAT MÜHENDİSLERİMİZ, BUGÜN SAHADA, TARLADA, SERADA, BAHÇEDE ÇİFTÇİMİZİN YANINDADIR’

Tarımsal desteklerin kurumsal bir yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Özyiğit, Kırsal Kalkınma Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte üreticinin artık sistemli bir destek mekanizmasına sahip olduğunu ifade etti. Bu müdürlüğün, üreticiyi yalnız bırakmayan ve her aşamada dayanışmayı güçlendiren bir yapı ortaya çıkardığını söyledi. Çiftçinin sahadaki sorunlarına yerinde çözümler üretmeye odaklandıklarını belirten Başkan Özyiğit, Tarımsal Danışmanlık Hizmeti ile ziraat mühendislerinin tarlada, serada ve bahçede üreticinin yanında olduğunu anlattı. “Toprak bilgiyle yoğrulduğunda bereketlenir” diyen Özyiğit, modern tarım tekniklerinin çiftçilere aktarılmasıyla verimliliğin arttığını söyledi.

‘YENİŞEHİR SAFRAN ÜRETİMİNDE MARKA OLACAK’

Alternatif ürün politikalarına dikkat çeken Başkan Abdullah Özyiğit, safran üretiminin bu politikanın en güçlü ayağı olduğunu belirtti. 2021’de sadece iki üreticiyle başlayan çalışmanın bugün 18 üreticiye ulaştığını ifade eden Özyiğit, bu yıl 640 kilogram safran soğanının üreticilere hibe edildiğini açıkladı. Değirmençay'da başlayan üretimin Uzunkaş ve Emirler’e kadar yayıldığını söyleyen Başkan Özyiğit, Yenişehir’in artık yüksek katma değerli ürünlerle anıldığını vurguladı.

‘TOPRAĞI KİMYASALDAN KORUMAK İÇİN ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETTİK’

Toprağı güçlendirmeye yönelik çalışmalara değinen Başkan Özyiğit, organik solucan gübresi üretimiyle 150 bin litre gübrenin üreticilere ücretsiz dağıtıldığını, bunun piyasa değerinin 20 milyon TL’yi aştığını belirtti. Bu desteğin toprağın sağlığını koruyan, verimliliği artıran ve üreticinin maliyet yükünü azaltan önemli bir adım olduğunu söyledi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARI BİR ÖDÜL İKİ KABUL ALDI

İklim değişikliğine uyum ve yeşil dönüşüm konusunda elde edilen uluslararası başarıları paylaşan Başkan Özyiğit, Yenişehir’in Avrupa Komisyonu’nun Destination Earth (DestinE) programında Avrupa’daki 6 pilot şehirden biri seçildiğini açıkladı. Bu kapsamda ilçede ısı adası etkisi, sıcaklık artışının sağlık ve üretkenlik üzerindeki etkileri ile dijital ikiz üzerinden iklim senaryolarının analiz edileceğini söyledi. Ayrıca, Marmara Belediyeler Birliği’nin İNŞA – İklim Nötr Şehirler Ağı Programı’na dahil edildiklerini belirten Özyiğit, bu programla iklim uyumu kapasitesinin güçlendirileceğini, sürdürülebilir ulaşım, enerji verimliliği ve yeşil altyapı gibi alanlarda uluslararası uzmanlarla çalışma fırsatı elde edileceğini ifade etti. Programın sonunda Manavşa Arı Merası’nda üretilen ballardan oluşan bir tadım masası kurularak, katılımcılara projenin ilk ürünleri ikram edildi.