Yenişehir Belediyesi çocukları sanatla buluşturuyor

Yenişehir Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşması amacıyla “Yenişehir’de Çocuk Oyunları Bir Başka Güzel” sloganıyla mahallelerde tiyatro, drama ve müzik etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler, 1 – 24 Eylül tarihleri arasında 12 mahallede gerçekleştirilecek. Belediye, çocuklara tiyatroyu, dramayı ve müziği sevdirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerle çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şenliklerde, çocuklar aynı zamanda katılımcı olma fırsatı buluyor. Drama atölyeleri sayesinde sahne deneyimi yaşayan çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kocahamzalı mahallesinde başlayan etkinliklerde, çocuklar hem drama atölyeleriyle kendilerini ifade etme fırsatı buldu hem de eğlenceli müziklerle keyifli dakikalar yaşadı. Programın en ilgi çeken bölümlerinden biri ise “Doğada Bir Gün” adlı çocuk oyununun sahnelenmesi oldu. Çocuklar aileleriyle birlikte oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Sahneye çıkan minikler hem gönüllerince eğlendi hem de unutulmaz bir gün yaşadılar.

YENİŞEHİR’DE SANAT HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR

Sanatı erişilebilir kılmak amacıyla mahallelerinde yapılan etkinliklerin önemine değinen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Biz istiyoruz ki Yenişehir’in her mahallesindeki çocuk, tiyatroya, müziğe ve drama etkinliklerine erişebilsin. Bu etkinliklerle hem çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sunuyoruz hem de ailelerin bir araya geldiği keyifli buluşmalar yaratıyoruz. Bugün burada attığımız adımlar, gelecekte özgür düşünen, üretken ve bilinçli bireyler olarak topluma geri dönecek” dedi.

ETKİNLİKLER 12 MAHALLEDE DÜZENLENECEK

Etkinlikler, sırasıyla 2 Eylül’de Batıkent’te, 3 Eylül’de Uzunkaş’ta, 4 Eylül’de Akkent’te, 5 Eylül’de Limonluk’ta, 10 Eylül’de Hürriyet’te, 13 Eylül’de Gazi’de, 14 Eylül’de Kuzeykent’te, 15 Eylül’de Güvenevler’de, 16 Eylül’de Turunçlu’da, 19 Eylül’de Bahçelievler’de ve 24 Eylül’de Cumhuriyet Mahallesi’nde devam edecek.