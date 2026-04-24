Yenişehir’de çevreci iş birliği

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve 25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla önemli bir protokole imza attı. İmzalanan protokol kapsamında, Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda atık ilaçların kaynağında ayrı toplanması hedefleniyor. Bu çerçevede, ilçedeki gönüllü eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. Yurttaşlar, kullanmadıkları veya süresi dolmuş ilaçları bu noktalara bırakarak güvenli bertaraf sürecine katkı sağlayabilecek. Toplanan atık ilaçlar Yenişehir Belediyesi’ne ait Atık Getirme Merkezi’nde geçici olarak depolanacak. Ardından belirli aralıklarla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek mevzuata uygun şekilde imha edilecek. Uygulama ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de toplum sağlığının korunması amaçlanırken, aynı zamanda sürdürülebilir atık yönetimi sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

‘İLAÇLARI ÇÖPE DEĞİL, KUTUYA BIRAKIN’

Protokolle ilgili konuşan Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ ilkesini sadece bir yönetmelik gereği değil, bir yaşam felsefesi olarak görüyoruz. Bugün 25. Bölge Mersin Eczacı Odası ile imzaladığımız bu protokol, bu felsefenin en hassas halkalarından birini oluşturuyor. Evlerimizde süresi dolmuş veya artık kullanılmayan ilaçlar, doğru yönetilmediğinde sessiz birer tehlikeye dönüşüyor. Çöpe atılan her tablet, lavaboya dökülen her şurup doğrudan toprağımıza ve içme suyu kaynaklarımıza karışıyor. Bilimsel veriler gösteriyor ki; dünya genelinde her yıl binlerce ton ilaç kalıntısı sularımızı kirletiyor” dedi. Kirliliğin geleceği de olumsuz etkilediğine vurgu yapan Özyiğit, “İşte biz, Yenişehir’de bu tehlikeye ‘dur’ diyoruz. Bu protokol kapsamında; İlçemizdeki gönüllü eczanelerimize atık ilaç toplama kutularımızı yerleştirdik. Yurttaşlardan ricamız; dolaplarınızda bekleyen, tarihi geçmiş veya tedavisi bitmiş ilaçları çöpe atmamanızdır. Bu ilaçları size en yakın gönüllü eczanemizdeki güvenli kutulara bırakmanızı bekliyoruz. Toplanan bu atıklar, belediyemizin Atık Getirme Merkezi’nde uzman ekiplerimizce güvenle depolanacak ve oradan lisanslı tesislerde çevreye zarar vermeden imha edilecektir. Biliyoruz ki; çevrenin sağlığı korunmadan insan sağlığını korumak mümkün değildir. Bu anlamlı projede bizlerle omuz omuza veren Mersin Eczacı Odası Başkanı Sayın Aliye Akgül Aydın’a, projeye destek veren gönüllü eczacılarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir Yenişehir için el ele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘DOĞRU YÖNETİLMEYEN İLAÇ, YARININ SAĞLIK RİSKİDİR’

Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, dünyada her yıl binlerce ton ilaç kalıntısının su kaynaklarına karıştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 bin 500 ton ilaç kalıntısı su kaynaklarına karışıyor ve ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu durumun önemli nedenlerinden biri, atık ilaçların doğru şekilde toplanmaması ve uygun yöntemlerle imha edilmemesi. Kullanılmayan ya da yanlış şekilde imha edilen ilaçlar; suya ve toprağa karışarak çevreyi, doğayı, hayvanları ve insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Biz bu sürece ‘tek sağlık’ yaklaşımıyla bakıyoruz. Yani insan sağlığını korumak, ancak çevreyi ve doğayı da koruyabildiğimizde mümkün. Mersin Eczacı Odası olarak böyle bir konuda çalışmak, üretmek ve çözümün bir parçası olmak bizim için en değerli sorumluluklardan biri. Çünkü biz eczacılar; ilacın sadece tedavi sürecinde değil, keşfinden üretimine, kullanımından imhasına kadar tüm yaşam döngüsünde sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Evsel Atık İlaç Toplama Projemiz kapsamında, Yenişehir Belediyesi ile iş birliği içinde Yenişehir’deki gönüllü eczanelerimize atık ilaç kutularının dağıtımına bugün itibarıyla başladık. Yenişehir halkımız, bugün itibarıyla bu kutuların bulunduğu eczanelerimize gelerek evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ya da tedavisi tamamlanmış ilaçları güvenle teslim edebilir ve doğanın korunmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca bu proje, akılcı ilaç kullanımını da desteklemektedir. Akılcı ilaç kullanımı; ilacın doğru zamanda, doğru dozda ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılması anlamına gelir. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi, hem insan sağlığını korur hem de oluşacak atık miktarını azaltır. Toplum sağlığını ve çevreyi korumak için sorumluluk almaya, üretmeye ve çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki doğru yönetilmeyen her ilaç, yarının suyu ve sağlığı için bir risk oluşturuyor.”