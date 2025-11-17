Yenişehir’den ekolojik tarım ve arıcılığa yenilikçi destek modeli

Yenişehir Belediyesi, “Manavşa Arı Merası ve Ekolojik Tarım Havzası Projesi” ile üreticilere doğayla uyumlu yeni bir destek modeli sunuyor. Arıcılığı geliştirmeyi, ekolojik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve çevre dostu üretimi teşvik etmeyi hedefleyen proje, 18 Kasım saat 15.30’da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek lansmanla tanıtılacak. Lansmana Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katılarak proje detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Belediye, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek “Manavşa Arı Merası ve Ekolojik Tarım Havzası Projesi lansmanında buluşalım. Doğa dostu üretim için birlikte adım atalım” çağrısı yaptı.