Yumurtalık Belediyesi’nden fırınlara denetim

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve yurttaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde; iş yeri ruhsatları, hijyen koşulları, ekmek gramajları ve son kullanma tarihleri (SKT) titizlikle kontrol edildi.

YASAL İŞLEM UYGULANACAK!

Denetimler sırasında mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmeler uyarılırken, eksikliklerin giderilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise ilgili yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Zabıta ekipleri, özellikle hijyen kurallarının ve üretim standartlarının halk sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“ÖNCELİĞİMİZ HALK SAĞLIĞI”

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil koşullarda alışveriş yapmasının belediyenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Altıok, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerin kurallara uyması, hem halk sağlığı hem de esnafımız arasında adil rekabetin sağlanması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

DUYARLI ESNAFA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altıok, denetimlerin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmayacağını, ilçe genelinde periyodik ve habersiz şekilde devam edeceğini belirterek, kurallara uyan ve vatandaşın sağlığını esas alarak çalışan ilçe esnafına içtenlikle teşekkür etti.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK"

Başkan Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Yumurtalık Belediyesi’nin halk sağlığını önceleyen denetim anlayışıyla, vatandaşların güvenle tüketebileceği gıdaya erişimini sağlamak ve ilçede yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.