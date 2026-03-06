Yumurtalık Belediyesi sıkı denetim uyguluyor

Yumurtalık Belediyesi, yurttaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürürken çevre düzenlemesi ve ilçenin kent estetiğine yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ivme kazanıyor.

‘TÜKETİCİ HAKLARINI KORUYORUZ’

Ramazan ayında vatandaşların güvenilir ve standartlara uygun gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Yumurtalık Belediyesi Gıda Teknikeri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki tüm fırınlarda ekmek gramaj kontrolleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Başkan Erdinç Altıok, “Yapılan denetimlerle hem tüketici haklarının korunması hem de üretim standartlarının gözetilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

YEŞİLKÖY’DE DENETİM

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri mahalle denetimleri kapsamında Yeşilköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bakkal, kasap ve tavukçu işletmelerini de mercek altına aldı. Başkan Erdinç Altıok, İşletmelerde hijyen koşulları, son kullanma tarihleri ve ruhsat durumları detaylı şekilde kontrol edilirken, halk sağlığının korunması ve güvenli alışveriş ortamının sağlanması için denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.

BAYRAKLAR YENİLENDİ

Yumurtalık Belediyesi, ilçenin görünümü ve ortak değerlerine sahip çıkılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören bayraklar belediye ekipleri tarafından titizlikle yenilenerek yeniden göndere çekildi. Ay yıldızlı bayrak ilçenin tüm mahallelerinde yeniden gururla dalgalanmaya başladı.