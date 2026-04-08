Yunus Emre Kültür Merkezi, kapılarını ‘Bir Halk Düşmanı’ oyunu ile açtı

Etimesgut Belediyesi, kültür sanata katkılarını sürdürüyor. Yenileme çalışmaları tamamlanan Yunus Emre Kültür Merkezi, düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı. Açılışa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, eşi sanatçı, yönetmen ve tiyatro oyuncusu Elvin Beşikcioğlu, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile birlikte çok sayıda sanatsever ve yurttaş katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, “Yenilenen Yunus Emre Kültür Merkezi bünyesinde, tiyatro ve sahne sanatlarına ev sahipliği yapabilecek teknik donanıma sahip bir salon, bale, müzik ve opera eğitimlerinin gerçekleştirilebileceği derslikler, drama ve sahne eğitimi alanları ile çok amaçlı kullanım alanları oluşturuldu. Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde planlanan bu alanlar sayesinde merkezin, hem amatör hem de profesyonel sanat üretimine katkı sunması hedefleniyor. Aynı zamanda çocuklardan gençlere, yetişkinlerden emeklilere kadar geniş bir kesimin sanatla buluşabileceği bir ortam oluşturulmuş oldu” dedi.

AÇILIŞ, PRÖMİYERLE YAPILDI

Yunus Emre Kültür Merkezi’nin açılışı, Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sahnelediği “Bir Halk Düşmanı” oyunu ile gerçekleştirildi. Açılış gecesinde sahnelenen oyun, yoğun katılımla izlenirken, seyirciler tarafından dikkatle takip edildi.

Modern tiyatronun en önemli yazarlarından Henrik Ibsen’in kaleme aldığı eser, küçük bir kaplıca kentinde geçen çarpıcı bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Saygın bir hekim olan Dr. Tomas Stockmann’ın, kaplıca sularında insan sağlığını tehdit eden bir gerçeği keşfetmesiyle başlayan süreç, birey ile toplum, hakikat ile çıkar ilişkileri arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Gerçeği açıklamak isteyen bir insanın siyaset, basın ve ekonomik çıkarların baskısı altında nasıl yalnızlaştırıldığı, oyunun merkezinde yer alıyor. Kasabanın tüm idari gücünü elinde bulunduran başkan ve aynı zamanda ağabeyi Peter Stockmann’ın başını çektiği yapı, bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemezken; toplumun büyük bir kısmı da çıkar ilişkileri doğrultusunda sessiz kalmayı tercih eder. Bu noktada oyun, izleyiciye güçlü bir soruyu yöneltiyor: Hakikat mi kazanır, yoksa çoğunluk mu?

GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİNİ BEŞİKCİOĞLU ÜSTLENDİ

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Erdal Beşikcioğlu üstlenirken, uyarlama ve yönetmenlik Fatih Sönmez imzası taşıyor. Işık ve müzik tasarımı Cem Yılmazer, dekor ve kostüm tasarımı Nilsu Baldan, görsel tasarım Can Akyürek tarafından hazırlanırken; koreografi Seda Özgiş tarafından gerçekleştirildi. Repetitörlük görevini Ozan Demir üstlenirken, yönetmen yardımcılığını Özgür Yılmaz yürüttü. Program koordinatörlüğü Şükran Tuna, sahne amirliği ise Emel Andaç tarafından gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosunda Baran Taylan Yolalan, Defne Akkaymak, Fatih Aynacı, Hüseyin Oçan, Murat Ceylan, Rukiye Rabia Kaya, Umut Savcı ve Yavuz Safa Erbilli yer aldı. Teknik ekipte görev alan isimler de sahne arkasında oyunun bütünlüğünü destekleyen önemli bir emek ortaya koydu.