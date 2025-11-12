Yüreğir’de gençler “Pembe Aslında Siyahtır” oyununda buluştu

Yüreğir Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlediği tiyatro etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. “Pembe Aslında Siyahtır” adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyuna gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salon tamamen doldu. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da oyunu gençlerle birlikte izledi. Gençlerle bir araya gelen Başkan Demirçalı, tiyatro gösterisinin ardından yaptığı konuşmada uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti. Demirçalı, “Gençlerimizin sanata, spora ve kültürel etkinliklere yönelmesi bizim için çok değerli. Bu tür etkinliklerle hem gençlerimizin bir araya gelmesini hem de toplumsal sorunlara karşı bilinçlenmesini hedefliyoruz” dedi. Uyuşturucu bağımlılığı konusunu etkileyici bir şekilde ele alan “Pembe Aslında Siyahtır” oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro gösterisi sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı..