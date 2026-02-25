Yüreğir’de yurttaşlar ramazanı kent lokantasında yaşıyor

Yüreğir Belediyesi’nin Dervişler Kent Lokantası, Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşmanın adresi oluyor. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kent lokantasında yurttaşlarla birlikte yaptığı iftardaki konuşmasında “Mübarek ayın ruhuna uygun olarak iftar sofralarımız tüm hemşerilerimize açıldı; sofralarımız büyüdü, bereketi birlikte çoğaldı. Her gün yüzlerce vatandaşımız aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın birlik ve beraberlik iklimini paylaşıyoruz. Bugün de kıymetli vatandaşlarla aynı sofrada bir araya geldik. Samimiyetin, dayanışmanın ve kardeşliğin pekiştiği buluşmada, Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte yaşıyoruz. Dervişler Kent Lokantası, Ramazan ayı boyunca paylaşmanın güzelliğini büyütmeye devam edecek” dedi.