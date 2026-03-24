Yurttaş istedi, Yenişehir Belediyesi yıktı

Yenişehir Belediyesi, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim ve saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla, mahalle sakinleri için tehlike arz eden yapılar ortadan kaldırılıyor. Süreç, yurttaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesiyle başladı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından mülk sahibine, yapının güvenli hale getirilmesi veya yıkılması için tanınan bir aylık yasal sürenin dolmasının ardından düğmeye basıldı. EnerjiSA, MESKİ ve Aksa Doğalgaz ilekoordineli şekilde altyapı bağlantıları kesilen metruk yapı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş makineleri eşliğinde yıkıldı.

Yıkım sonrası ortaya çıkan molozlar hızla temizlenerek alan güvenli hale getirildi. Belediye ekipleri aynı zamanda, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle 50 Yıl ve Gökçebelen Mahallelerinde devrilen ağaçlara da kısa sürede müdahale etti. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve herhangi bir yaralanmaya sebebiyet verilmemesi adına devrilen ağaçlar kesilerek bölgeden kaldırıldı.

BAŞKAN ÖZYĞİT: “GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜVENLİK RİSKİNE GEÇİT YOK”

Konuyla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşlardan gelen taleplere en kısa sürede yanıt verdiklerini vurgulayarak, “Halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önemli. Bu konuda tavizimiz yok. İlçemizde sayısı çok az da olsa risk oluşturan metruk yapıları tek tek tespit ederek ortadan kaldırıyoruz. Son olarak 50 Yıl Mahallemizde hem görüntü kirliliği yaratan hem de güvenlik riski taşıyan metruk yapıyı hızla ortadan kaldırdık. Yenişehir’in her sokağında çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.