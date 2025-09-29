Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler sergisi açılıyor

“Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler” sergisi, Çankaya Belediyesi tarafından 3 Ekim saat 18.30'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 16 Kasım'a kadar gezilebilecek olan sergi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve çağdaş döneme uzanan bir yolculuk sunarak Türk resim sanatının belleğini ustaların izleriyle günümüze taşıyor. 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın son çeyreğine uzanan dönemlerden seçilen eserler; portre, manzara, figüratif resimden soyutlamaya, geleneksel tekniklerden deneysel uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nurullah Berk, Mehmet Ali Laga, Osman Hamdi, Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Selma Gürbüz ve daha birçok ustanın eserleriyle şekillenen seçki, izleyicilere tarihsel bir perspektif kazandırırken, Türk resim sanatının derinliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor.