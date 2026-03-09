Zile Belediyesi, 12 Aracı kredi kullanmadan filoya kazandırdı

Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, seçimden bu yana belediye filosuna kazandırılan yeni araçları kamuoyuyla paylaştı. Sargın, konuşmasını Sultan Ahmet Meydanı Panayır Alanı’nda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Ceyhan ve meclis üyeleriyle birlikte, belediyeye kazandırılan araçların önünde yaptı. Sargın konuşmasında, “İki tane kamyon, bir tane otobüs, vidanjör Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe alınmıştır. 3 adet pikap, minibüs, cenaze aracı ve kepçe bunlar hep belediyemizin öz kaynaklarından, hiçbir kredi kullanılmadan alınmıştır. Seçimde de burada söylemiştik. Geldiğimiz zaman hatırlıyorsunuz, otobüsümüzü yıllarca Samsun’da parası ödenmediği için haciz tutulan yerlerden bugün kendi öz kaynakları ile 12 tane aracı 1 yılda hiçbir kredi kullanmadan nakit para ile ilçemize kazandırdık. Kazandırdığımız araçların memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Halkımızın güle güle kullanmasını diliyorum. Allah kaza bela vermesin. ‘Her şey çok güzel olacak’ demiştim, devam ediyoruz” dedi. Sargın, belediyenin aldığı araçları şöyle açıkladı:

“2 adet Karsan Atak otobüs 2 adet Ford damperli kamyon 1 adet Otokar vidanjör 3 adet Ford Transit açık kasa kamyonet 1 adet Iveco Cenaze nakil aracı 1 adet Ford Tourneo binek araç 1 adet Ford Tourneo Connect kamyonet 1 adet Hidromek kazıcı-yükleyici kepçe.”