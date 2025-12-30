Zile Belediyesi’nden güneş enerjisinde örnek performans

Zile Belediyesi, yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımıyla 2025 yılı boyunca önemli çevresel ve ekonomik kazanımlar elde etti. Belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artıran santral, sürdürülebilir ve çevre dostu belediyecilik anlayışının somut bir örneği oldu.

2025 yıl sonu verilerine göre Zile Belediyesi Güneş Enerji Santrali ile 4.981.042 kWh elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı dönemde 5.967.381 kWh enerji tüketimi karşılandı. Bu üretim sayesinde 610 bin 175 ağacın korunmasına eşdeğer çevresel katkı sağlandı. Ayrıca 4 bin 528 ton kömür kullanımının ve 11 bin 175 ton CO₂ salımının önüne geçildi.

Güneş Enerji Santrali, belediyenin enerji maliyetlerinin azaltılmasında da önemli rol oynadı. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan bu yatırım, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra belediye bütçesine uzun vadeli tasarruf sağladı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, yıl sonu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Doğaya saygılı, kendi enerjisini üreten bir belediye hedefiyle çalışıyoruz. Güneş Enerji Santralimiz sayesinde 2025 yılı boyunca hem çevresel hem de ekonomik açıdan çok önemli kazanımlar elde ettik. Kendi enerjimizi üretmek, belediyemizin mali disiplinini güçlendirirken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da yerine getirmemizi sağlıyor. Zile’de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz.”