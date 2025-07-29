Zonguldak Çaycuma Belediyesi’nden yüzlerce köpek kulübesi

Zonguldak Çaycuma’nın üretim üssü haline gelen ÇAYBEL, tamamladığı birçok projenin yanı sıra şimdi de seri üretimle ahşap köpek kulübeleri imal ediyor. Daha önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde yaptığı deprem konutlarıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan ÇAYBEL, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) için ürettiği 200 köpek kulübesinin ardından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) siparişi üzerine Çaycuma’da kurulan Sokak Hayvanları Yaşam Alanı için 1.000 kulübe daha üretiyor.

HAYVANLAR SAĞLIKLI KOŞULLARDA BARINIYOR

Siparişleri zamanında teslim edebilmek için çift vardiya çalışan ÇAYBEL personeli, seri üretimle tamamlanan kulübeleri hızla yaşam alanına naklederek hayvanların daha sağlıklı koşullarda barınmasını sağlıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ÇAYBEL, üretim kalitesini de belgelemiş durumda.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATIYOR

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemizin eli kolu olarak her türlü sorunun çözümüne katkı sunan iştirakimiz ÇAYBEL, özellikle ahşap üretimlerinde bölgenin çözüm ortağı haline geldi. Şimdi de iki vardiya halinde köpek kulübesi üreterek, yapımı süren Sokak Hayvanları Yaşam Alanı’ndaki önemli bir ihtiyacı hızla karşılıyor” dedi.

TÜM BELEDİYE ŞİRKETLERİNE ÖRNEK BİR YAPI

Kantarcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Basiretli bir iş insanı mantığıyla yönetilen ÇAYBEL, gerçekleştirdiği projeler, ulaştığı mali boyut, istihdam kapasitesi ve iş becerisiyle hepimizin gurur kaynağı. Haftalık 80-100 kulübe üreterek önemli bir operasyonel kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Üretkenliği, verimliliği, malzeme kalitesi, uygun fiyatı ve kurumsal yapısıyla ÇAYBEL, tüm belediye şirketlerine örnek oluyor. Belediyemizin gücüne güç katan bu başarılı yapının başta yöneticileri olmak üzere tüm emekçilerine teşekkür ediyorum.”