Edirne Belediyesi 159. yılını kutladı

Edirne Belediyesi, kuruluşunun 159. yıl dönümünü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutladı.

Kutlama programı, Edirne Belediyesi ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle hazırlanan “Yaşayan Edirne” fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleştirilen sergide, kentin kültürel mirasını, gündelik yaşamını ve ruhunu yansıtan fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, konuşmasında EFOD’un kent kültürüne katkısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Edirne Belediyesi’nin 159. kuruluş yıl dönümünde, şehrimizin ruhunu yansıtan bu değerli kareleri hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 23 Mart’a kadar açık olacak sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.”

COŞKULU KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Sergi açılışının ardından Edirne Belediye Bandosu’nun marşları eşliğinde Tarihi Belediye Binası önünden başlayan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe; Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ETSO Başkanı Sezai Irmak, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN

Kortej yürüyüşünün Atatürk Anıtı’na ulaşmasının ardından Başkan Filiz Gencan ve önceki dönem belediye başkanları tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Başkan Gencan, Edirne Belediyesi’nin 159 yıllık hizmet yolculuğuna dikkat çekti.

“BELEDİYECİLİK BİR SORUMLULUK GELENEĞİDİR”

Belediye hizmetini bir “sorumluluk geleneği” olarak tanımlayan Başkan Gencan, bu kurumun kentin ortak yaşamını ayakta tutan ve dayanışmayı büyüten en güçlü yapılardan biri olduğunu vurguladı.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı veya fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını belirten Gencan, şu ifadeleri kullandı: “Belediyecilik insanların hayatına dokunmaktır. Bir çocuğun parkta güvenle oynamasından bir esnafın umuduna, bir yaşlının hayatını kolaylaştıran hizmetlere kadar pek çok alanda sorumluluk taşır.”

“BU KÖKLÜ MİRASI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Edirne’nin tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu anımsatan Gencan, belediyenin en büyük gücünü Edirne halkından aldığını söyledi.

1867’den bu yana kente emek veren tüm belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Gencan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu güzel şehre sahip çıkmaya; onun çağdaş, adil ve halkçı yönetim anlayışını Edirne’de yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”