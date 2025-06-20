Akhisar Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem Kayserili oldu

Akhisar'da gerçekleştirilen seçimde toplam 30 oy kullanılırken, 4 oy boş, 1 oy geçersiz sayıldı.

Oy çokluğuyla başkan seçilen Ekrem Kayserili, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Ferdi Zeyrek başkanımızı rahmetle anıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen yol arkadaşım Besim Dutlulu’ya da başarılar diliyorum. Biz bu koltuğu bir emanet olarak görüyoruz. Besim Başkanımızın hizmet anlayışını devam ettirerek, ortak akıl ve dayanışmayla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.





Kayserili, görev süresi boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ve halka hizmeti ön planda tutacaklarını vurguladı.