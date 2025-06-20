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Akhisar Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem Kayserili oldu

Akhisar Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem Kayserili oldu

20.06.2025 17:05:00
Güncellenme:
İZMİR/Cumhuriyet
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Akhisar Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem Kayserili oldu

Akhisar Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak yeni başkanı belirlemek üzere oylama yapıldı. AKP ve MHP gruplarının aday çıkarmadığı oturumda, CHP grubunun adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, yapılan oylama sonucunda Akhisar’ın yeni belediye başkanı seçildi.

Akhisar'da gerçekleştirilen seçimde toplam 30 oy kullanılırken, 4 oy boş, 1 oy geçersiz sayıldı.

Oy çokluğuyla başkan seçilen Ekrem Kayserili, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Ferdi Zeyrek başkanımızı rahmetle anıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen yol arkadaşım Besim Dutlulu’ya da başarılar diliyorum. Biz bu koltuğu bir emanet olarak görüyoruz. Besim Başkanımızın hizmet anlayışını devam ettirerek, ortak akıl ve dayanışmayla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Kayserili, görev süresi boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ve halka hizmeti ön planda tutacaklarını vurguladı.

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