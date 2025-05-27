Alanya Belediyesi; aile destek merkezleriyle kadınların yanında

Çok sayıda danışan kadının katıldığı kahvaltı programı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in çalışma politikasının önemli argümanlarından imece usulüyle hazırlandı. Danışan kadınlar ve görevlilerin evlerinde yaptıkları ürünlerle hazırlanan kahvaltı, Başkan Özçelik’in beğenisini topladı. İmece kültürünü hayatın her yerinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Özçelik, tüm katılımcılara teşekkür etti. Programda kadın Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan ve Ufuk Aras Solmaz da yer aldı. Programa katılan ve konağın kullanım hakkını Alanya Belediyesi'ne veren hayırsever Sevim Yavuz ve ailesine Başkan Osman Tarık Özçelik tarafından teşekkür plaketi verildi.

KAPSAYICI BİR MERKEZ OLARAK HİZMET VERİYOR

Merkez bünyesinde psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, aile danışmanlığı ve diyetisyen desteği gibi alanlarda hizmet veriliyor. Kadınların sosyal hayata daha güçlü katılımını sağlamak, yaşadıkları sorunlarla baş etmelerini kolaylaştırmak ve kamu kurumlarıyla bağ kurmalarına yardımcı olmak, merkezin temel hedefleri arasında yer alıyor.

ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE

Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi’nin en önemli misyonlarından biri şiddetle mücadele oluşturuyor. Şiddete uğrayan ya da risk altında olan kadınlara psikolojik destek sağlanırken, hukuki hakları konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Merkez, ilgili kurumlara yönlendirme konusunda da aktif rol alıyor.

AİLE HUZURUNA KATKI SUNUYOR

Aile Danışmanlığı hizmeti kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yürütülürken, ayrıca evlilik kurumunun önemi, sağlıklı iletişim, artan boşanma oranları gibi konularda danışmanlık verilerek aile yapısının güçlenmesi hedefleniyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BESLENME DESTEĞİ

Merkezde görev yapan diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti veriliyor. Kadınların kendi bedenlerini tanıması, dengeli beslenme ve özel sağlık durumlarına uygun diyet planları oluşturulması söz konusu bu hizmet kapsamında sunuluyor.

EĞİTİM VE SEMİNERLER DÜZENLENİYOR

Kadınlara yönelik iletişim, kaygı yönetimi, istismarı önleme, öfke kontrolü, sağlıklı yaşam gibi konularda seminerler düzenleniyor. Aynı zamanda belediye personeline de “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” ve “Sağlıklı Beslenme” temalı eğitimler veriliyor.

KADIN KADINA SÖYLEŞİLER SÜRÜYOR

Merkez tarafından başlatılan “Kadın Kadına Söyleşi” etkinlikleri kapsamında psikolog, diyetisyen, aile danışmanı ve doktor eşliğinde kırsal mahallelerdeki kadınlarla bir araya geliniyor. Söyleşilerde ilk yardım, sağlıklı beslenme, kadının toplumdaki yeri ve anne-çocuk ilişkisi gibi konular ele alınıyor. Alanya Belediyesi Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi, kadınların her alanda daha güçlü bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarına devam ediyor.