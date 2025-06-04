Alanya Belediyesi kadın buluşması düzenledi

Alanya Belediyesi Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi dün önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezde düzenlenen Kadın Buluşması etkinliğinde kamu kurumlarındaki kadın birimlerinden temsilcilerin yanı sıra; Alanya Belediyesi kadın Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın ve Çocuk Hakları Barosu, kadın ve kız çocuklarına destek olan dernek başkan ve yöneticileri, ALKÜ Kadın Çalışmaları birimi temsilcileri, siyasi parti kadın kolları başkan ve yöneticileri yer aldı. Katılımcıların tek tek üyelerini ve faaliyetlerini tanıttığı etkinliğe Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan da katılarak talepleri dinledi.

‘HER TÜRLÜ GÖREV VE SORUMLULUKTA YER ALACAĞIZ’

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu yaptığı konuşmada, kadın haklarının siyasi görüş ve ayrışmadan bağımsızlaştırılıp önem noktasında en üstten değerlendirilmesi gerçekliğini vurguladı. Başkan Danışmanı Konukçu; “Kadın hakları hususuna Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve ekibimizle birlikte büyük hassasiyet gösteriyor, belediyeye düşen her türlü görev ve sorumlulukta yer alacağımızı önemle vurguluyorum.” dedi.

BÜTÜN GÖRÜŞLER DİNLENDİ

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ise kadına şiddetin sonlanması ve kadın mücadelesi noktasında Alanya'daki kadın çalışmaları yapan bütün paydaşlar ile birlikte daha güçlü olunacağına dair inancını belirtti. Dayanışma vurgusu yapılan bu önemli etkinliğe katılan herkesin görüş ve önerileri tek tek alındı.