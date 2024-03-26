CHP Altındağ adayı Değerli: ‘Altındağ’da değişimin tam zamanı’

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:19

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:21

CHP’nin Altındağ Belediye başkan adayı Ramazan Değerli, ilçedeki sorunları ve bu sorunları çözmek için yapmak istediklerini anlattı. Cumhuriyet’e konuşan Değerli, mevcut yönetimin eksik yanlarına da değindi. Altındağ’ın eksikliklerine ilişkin sorduğumuz soruyu yanıtlayan Değerli, “Altındağ son 20 yılda yöneticilerin zaafiyetleri yüzünden eriyor, tükeniyor. Çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Altındağ Ankara’nın 1984’deki Büyükşehir yasası çıkana kadar merkez ilçesiydi. Altındağ Ankara’nın en güzel yerlerinden birisiydi. En büyük sorunu da işsizlik. Bunun temel kaynakları 20 yıl öncesine kadar dayanıyor. 20 yıl önce Altındağ dediğimizde ticareti, kültürü, sağlığın merkezi olarak görüyorduk. Turizmin de merkeziydi. Ama bugün Altındağ’a bakınca ticaret bitmiş, sağlık anlamında bütün hastaneler kapatılmış. Altındağ kültürün merkeziyken bütün sinema ve tiyatro salonlarının birçoğu ya kapanmış, ya da can çekişiyor. Altındağ ticaretin merkeziyken bugün sıkıntılarla boğuşuyor. Çok ciddi kayıpları var” dedi.

'600 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ'

“Altındağ’da değişimin tam zamanı” olduğunu vurgulayan Değerli, 20 yılda Altındağ’da hiçbir yere Organize Sanayi Bölgesi açılmadığını, istihdam alanı yaratılmadığını söyledi. Değerli, “Bugün de görüyoruz ki çeşitli basın açıklamalarında projelerini açıklıyorlar. Hâlâ Altındağ’da istihdama dair hiçbir açıklama yok. Seyrettiler, ve seyretmeye devam etmek üzere geldiklerini beyan ediyorlar” diyerek seçildikleri taktirde işsizlik sorununun çözümü için Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını ifade etti. Kuracakları sanayi bölgesinin Altındağ’ın çehresini değiştireceğini vurgulayan Değerli, “Bunun için yerimiz de var. Karapürçek Çevre Yolu’nun üzerinden Akyurt’a kadar uzanan milyonlarca metrekare devlete ait araziler var. Proje ürettiğinizde bunlar tahsis ediliyor. Oraya sanayi bölgesi kurduğumuzda, Çankaya’dan ulaşım 9, Sincan’dan 13 dakika olur. Burada ürettiğimizi Anadolu’ya çok rahatlıkla trafiği etkilemeden ulaştırabiliriz. 600 bin nüfus yaşıyor çevresinde. Bu projeyle birlikte 600 bin kişilik nüfusa da istihdam sağlamış oluruz” diye konuştu.

'20 YILDA YAPILMAYANI 5 YILDA YAPACAĞIZ'

Altındağ’ın yaşlı yoğunluklu bir kent olduğunu söyleyen Değerli, rakibi AKP’li Altındağ Belediye başkan adayı Veysel Tiryaki’yi de eleştirdi. Değerli, Tiryaki’nin daha önce 15 yıl görev yaptığını anımsatarak, “15 yılda Altındağ’ın geldiği durum ortada. 20 yıl önce Ankara’da en keyifli gezilen ilçe Atındağ iken bugün Altındağ’ın durumun hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Altındağ’a dair kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. İnanın 5 yılda çehresini değiştireceğiz. 20 yılda yapılmayanı biz 5 yılda yapacağız” dedi.

'MANSUR YAVAŞ'TAN ÇOK ŞEY ÖGRENDİM'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı BELPA’nın eski Genel Müdürü olduğunu anımsatan Değerli, “Mansur Yavaş’ın en yakınındaki bürokratlardan biri olarak çok şey öğrendim. Belediyecilik tecrübesi kazandım. Mansur Yavaş beni kesinlikle destekliyor” dedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın AKP’li ilçe belediye başkanlarından destek alamadığını ve Yavaş’ın odasına dahi gelmediklerini vurgulayan Değerli, “Birçok büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi belediyecilik yasası ortak. Birçok konuda bir arada çalışmamız gerekiyor. Bugün Mansur Bey kaleden başlayarak kale ve Ulus restorasyon projelerini yürütüyor. Burada Altındağ Belediyesi’nin alanları var. Altındağ Belediyesi buna katkı vermediği için Mansur Bey’in çalışmaları çok güzel duruyor ama yan konak çöp ev halinde” ifadelerini kullanarak ABB ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

EMEKLİLER İÇİN LOKAL

Yaşlılar, emekliler ve dezavantajlı gruplar için de projeleri olduğunu vurgulayan Değerli, ABB’de bu gruplara ilişkin yaptıkları projeleri anımsatarak bu konuyu iyi bildiğini söyledi. Değerli, “Bizim Altındağ’da hızla emekli lokali oluşturmamız gerekiyor. Bu emekli lokallerimizde emeklilerimiz gününü rahatça geçirebilmeli. Aslında Altındağlı yöneticilerin bu konuda büyük üzüntü duyması gerek. Niçin diyeceksiniz? Bugün gidip Hüseyingazi göbeğe, o meydanda taşın üstünde oturan en az 500 tane emekliyi bulursunuz. Gidebilecekleri bir yer olmadığı için, kahvehaneye gidip bir çay parası veremedikleri için orada açık havada betonun üstünde oturuyorlar” dedi. ABB’nin yaptığı Altınpark’ta emeklilerin rahat ve eğlenceli vakit geçirebildiğini anımsatan Değerli, emekliler için lokaller ve yaşlılar için mola evleri yapacaklarını ifade etti.

'ABB İLE ENTEGRE ÇALIŞACAĞIZ'

Altındağ’ da yıllardır muhtarların önemsenmediğini belirten Değerli, “Ben muhtarlarla birlikte çalışacağım. Çünkü mahallesinin sorununu en iyi onlar bilir” dedi. Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüme dikkat edeceklerini vurgulayan Değerli, emekliler, yaşlılar, gençler, kadınlar ve toplumun her alanı için ayrı ayrı projeleri olduğunu söyledi. Değerli, tüm bu projeleri yaparken ABB ile birlikte entegre çalışacaklarını ifade ederek “Altındağ için bir fırsat geldi. O da şu; ABB’yi Mansur Bey fark atarak kazanacak. 5 yıldır abi kardeş gibiyiz Mansur Bey ile. Ben ona ustam diye hitap ediyorum. Ustamdan belediyeciliği çok iyi öğrendim. İnsan odaklı, şeffaf ve sosyal belediyeciliği çok iyi öğrendim. İnşallah ABB’de yaptığımız uygulamaları Altındağ belediyesinde de yapmaya geliyorum” dedi.

'ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ AYAK İZİ VAR'

Değerli, ilçenin turizmine hareket getirmek istediklerini söyledi. Doğru yönetilirse Altındağ’ın turizm konusunda Ankara’ya lokomotif ilçe olabileceğini belirten Değerli, “Altındağ’ın tarihi Hitit dönemine, Roma dönemine ve daha eskilere kadar uzanırken Dini ve kültürel olarak yakın tarihte de çok büyük değerlerimiz var. Ankara’nın Türk kültürünü yansıtan nice değerlerimiz var. Her şeyden önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Altındağ’da kuruldu. Altındağ’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ulus’ta hâlâ ayak izleri var. Dolayısıyla bizim bütün bu kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarıp gezilebilir hale getirmemiz gerek” diye konuştu.